Union europénne: Puigdemont retrouve son immunité parlementaire

Dans une ordonnance en référé, le vice-président du Tribunal de l’UE a en effet rétabli, mardi, l’immunité des trois eurodéputés catalans qui leur avait été retirée en mars 2021 par le parlement européen. Dans une ordonnance, cette juridiction établie à Luxembourg « suspend l’exécution des décisions » prises en mars 2021 par le Parlement européen. Une majorité d’eurodéputés avait alors voté la levée d’immunité de M. Puigdemont et des deux autres anciens ministres régionaux catalans Toni Comin et Clara Ponsati. Ceux-ci sont poursuivis par le Tribunal suprême espagnol. L’objet des poursuites remonte à l’éphémère tentative de déclaration d’indépendance de l’exécutif catalan en 2017.

Depuis que des poursuites judiciaires ont été lancées fin 2017 contre Carles Puigdemont et les membres de son gouvernement, certains sont restés en Espagne et ont été placés en détention provisoire (avant d’être condamnés à des peines allant de 9 à 13 ans), d’autres ont quitté l’Espagne et vivent en exil ; la plupart en Belgique. C’est le cas de l’ancien ministre-président qui vit à Waterloo, mais aussi des deux ex-ministres régionaux Toni Comin et Clara Ponsati.