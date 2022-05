Hainaut: un charmant ensemble immobilier pour 2.150.000 euros (photos)

Basée à Liberchies, cette ancienne ferme a été transformée en profondeur pour accueillir 8 logements contemporains de 1 à 3 chambres. Les habitants de la propriété profitent également d’espaces communs intérieurs et extérieurs comme un parking, un grand parc agrémenté d’une mare, d’un poulailler et d’arbres fruitiers, ou encore une salle commune. L’ensemble est situé à quelques minutes de voiture de nombreuses facilités et tous ses logements sont actuellement occupés. Il s’agit d’un bien idéal pour des investisseurs ou pour un habitat groupé.

Situation

Cette vaste propriété de 1,8 hectare est située au cœur de Liberchies, une division de la commune de Pont-à-Celles. Son environnement est rural et l’arrière des logements est agrémenté par le vaste terrain composé de jardins privés et d’un parc commun avec une mare, un poulailler, etc. Quelques services comme des arrêts de bus, une école, etc. sont accessibles à pied et 2 minutes en voiture suffisent pour rejoindre le supermarché le plus proche ainsi que l’autoroute E420/A54. Cette dernière mène notamment à Charleroi et Nivelles en +/- 15 minutes. On peut aussi trouver des commerces et facilités en moins de 10 minutes de route, notamment dans la commune de Frasnes-lez-Gosselies ou encore celle de Luttre, où se trouve une gare avec des trains directs vers Charleroi, Anvers et Bruxelles.

Etat général

La ferme qui héberge cet ensemble immobilier a subi d’importantes transformations entre 2012 et 2014, époque à laquelle ont été aménagés les logements. Certains d’entre eux sont issus d’une démolition/reconstruction des dépendances et d’autres ont été implantés dans le grand corps de logis entièrement rénové. En bref, tous les logements sont contemporains et en bon état. Leur PEB varie entre B et C et chaque habitation est équipée d’une chaudière individuelle au gaz (avec chauffage au sol pour plusieurs logements), d’une ventilation double flux, d’une cuisine équipée et salle d’eau moderne, etc. Quelques aménagements supplémentaires restent bien sûr possibles, notamment au niveau des quelques annexes ou encore d’un logement neuf dont il faut prévoir les finitions.

Disposition

La propriété se compose de 8 logements de 80 à 210 m2 installés dans la même aile de la cour, ce qui leur permet de profiter d’accès et/ou de vues sur les jardins situés à l’arrière. Les habitations comptent 1 à 3 chambres et sont pour la plupart aménagées sur un même niveau, mais certaines se présentent sous forme de duplex ou triplex. On note la présence d’un plain-pied accessible aux PMR ou encore la possibilité de créer une grande maison d’au moins quatre chambres en connectant deux unités voisines. Les différents logements se caractérisent par des espaces confortables, une belle luminosité et des finitions soignées, voire quelques éléments de caractère dans l’ancien corps de logis. Les habitants bénéficient aussi d’un parking, de rangements et d’accès à des espaces communs intérieurs et extérieurs.

Prix

La propriété est affichée au prix de 2.150.000 euros et tous ses logements sont actuellement occupés. L’ensemble est idéal pour des investisseurs ou pour un habitat groupé. Plusieurs occupants sont d’ailleurs en train d’élaborer un projet de ce type et cherchent des candidats pour rejoindre l’aventure. Il faut noter que la vaste grange qui complète la ferme fait l’objet d’une vente à part et peut se prêter à divers projets autres que résidentiels.

Adresse : Liberchies (Pont-à-Celles)

Surface habitable : +/- 1.060 m2

Logements : 8 (80 à 210 m2)

Chambres : 1 à 3 chambres/logement

Salles d’eau : 10

Cave : non, mais annexes

Jardin : oui, terrain 1,8 ha

Etat : habitable

Garage : parking (+ garage en option)

PEB : B et C