Charly Musonda Jr: «J’ai envie que mon histoire soit très spéciale»

Il y a dix ans, presque jour pour jour, Charly Musonda Jr, alors âgé de 15 ans, quittait Anderlecht pour rejoindre Chelsea avec, dans le dos, l’étiquette de phénomène du football mondial, de grand talent en devenir, sur base d’un potentiel et d’une précocité loués par tous. Dix ans plus tard, sa carrière n’a toujours pas décollé. En cause, une grave blessure au genou qui lui a fait vivre un véritable calvaire et l’a contraint à postposer à de multiples reprises son retour aux affaires. S’appuyant sur la passion qu’il voue depuis toujours au football, le médian offensif belgo-zambien n’a pourtant jamais rien lâché, s’accrochant tant et plus à ses espoirs et à ses rêves.