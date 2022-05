24 doubles fautes, soit un set entier: l’incroyable statistique de Benoît Paire à Roland-Garros

Les spectateurs qui ont suivi la rencontre entre Ilya Ivashka et Benoît Paire en ont eu pour leur argent. Si le spectacle était total, il y a en plus eu une sacrée dose de folie et de suspense. Alors qu’il pensait avoir fait le plus difficile pour accrocher un cinquième set décisif, le Français a toutefois craqué dans ce match débuté lundi avant d’être arrêté par la pluie. 6-3, 7-5, 1-6, 7-5, tel est le score final de cette rencontre du premier tour terminée mardi.

Ce qu’on retiendra aussi de cette joute, c’est une statistique pour le moins étonnante. Au cours de ces quatre sets de combat, Benoît Paire a réalisé 24 doubles fautes. Le calcul est simple : en sachant qu’il faut remporter quatre points pour gagner un jeu et six jeux pour empocher une manche, le Français a perdu un set entier à cause de ses mauvais services.