Dix morts lors d’une attaque contre un hôtel et des bars dans le centre du Mexique

Les cours du blé s’envolent et les grands producteurs, Russie et Ukraine, sont à la peine. Rien ne va plus au Canada, deuxième exportateur mondial, où les agriculteurs s’attendent cette année à de mauvaises récoltes de blé. L’Inde, elle, a interdit les exportations de son blé afin d’assurer la sécurité alimentaire de sa population.