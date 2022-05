Les festivals rock de cet été

Bruxelles : Core Festival

Les 27 et 28 mai au parc d’Osseghem. www.corefestival.com

Nouveau festival printanier. Organisation conjointe de Rock Werchter et Tomorrowland, les deux plus gros festivals belges. Avec la déco illuminant le parc mais pas que des DJ ! Caribou, Celeste, The Blaze, Jamie xx, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Sylvie Kreusch, Lous and the Yakuza, Nas, Stormzy… attestent de la diversité musicale.

Dessel : Graspop

Du 16 au 19 juin. www.graspop.be