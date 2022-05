Un énorme astéroïde «potentiellement dangereux» va passer proche de la Terre

Le 27 mai, un énorme astéroïde de la taille de l'Empire State Building de New York passera à côté de la Terre, a rapporté mardi space.com sur l'autorité de la NASA.

Il s'agit de l'astéroïde 7335 (1989 JA) qui passera devant nous à une distance d'environ quatre millions de km. C'est dix fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Compte tenu de la taille de l'astéroïde (qui a un diamètre de 1,8 km) et de son passage relativement proche, la NASA l'a néanmoins classé comme « potentiellement dangereux"». Cela signifie que le corps céleste pourrait causer des dommages massifs à notre planète si son orbite change et s'il y a un impact, selon le site space.com.