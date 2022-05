Vandenbroucke maintient son projet de loi contre vents et marées

Une fois la crise évitée et le projet de loi sur les rails, rien ne laissait présager un accouchement aussi long. A l’époque, les chiffres des contaminations sont encore en hausse, et la vague Omicron n’est même pas encore d’actualité. Et pourtant, durant tout le mois de décembre, cette vaccination obligatoire du personnel soignant se fait oublier. Rien ne se met en place : ni débat, ni loi alors que l’accord conclu prévoit que l’obligation entre en application dès le 1er janvier 2022.