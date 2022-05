Le prince Albert sur l’avenir du Grand Prix: «Monaco a plus à offrir que son histoire pour survivre»

A quelques jours du Grand Prix de Monaco, S.A.S. Albert II de Monaco nous a reçus au Palais pour évoquer sa passion pour le sport, sa relation avec Charles Leclerc, et l’avenir de « son » Grand Prix que l’on dit menacé.

Ambiance bon enfant, ce jeudi-là sur le Port Hercule de Monaco. Les concurrents du Grand Prix Historique s’installent gentiment dans le paddock inondé de soleil. Et si une petite brise se fait sentir au niveau de la mer, la chaleur nous gagne plutôt au moment d’entreprendre l’ascension – il n’y a pas d’autre mot – du Rocher par le petit sentier qui mène au Palais princier. Au corps de garde, l’accueil est à la fois solennel et plutôt détendu. Après quelques minutes d’attente, le conseiller en communication du Prince Albert vient nous chercher pour nous mener au Jardin d’hiver depuis lequel on a une vue plongeante sur la place du Palais envahie par quelques groupes scolaires.