Les festivals jazz de l’été

Bruxelles : Brosella

Parc d’Osseghem, aux pieds de l’Atomium,

Nouveauté cette année : la journée de vendredi s’ajoute au samedi folk et au dimanche jazz. Et ce vendredi est consacré à Toots Thielemans et aux cent ans qu’il aurait eus cette année, avec Eliott Knuets, Toots deconstructed, Jef Neve & Teus Nobels et le WDR Big Band. Le dimanche, belles vedettes : Lara Rosseel, Rêve d’éléphant Orchestra, Jean-Paul Estiévenart, Or Bareket (notre photo), Brandee Younger entre autres.