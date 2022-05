David Cronenberg au Festival de Cannes: «Tous mes films sont incroyablement intimes»

Cela faisait huit ans que le cinéaste canadien n’avait plus tourné. Il revient avec « Crimes of the Future », une satire sur notre monde qui questionne la propriété de notre corps. Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart.

Le temps est venu d’arrêter de voir. Le temps est venu d’écouter. Un nouveau monde se dévoile mais il s’éloigne à grand pas de l’humanité. Ainsi peut-on très succinctement résumer Crimes of the Future, vingt-deuxième long-métrage de David Cronenberg, à nouveau en compétition. A 79 ans, de retour au cinéma après huit ans d’absence, le maître canadien impose un film de science-fiction complexe qui interroge sur le monde en passant par le corps et la matière – ici le plastique. La satire, d’une esthétique hautement soignée, est organiquement artistique, conceptuelle et nous parle de vie, d’amour, de vieillissement, de mort. L’essentiel pour Cronenberg, comme il le dira à plusieurs reprises en conférence de presse, est dans cette phrase : « Le corps est réalité. » « Mon film traite de la question de la propriété de notre corps de façon non politique. Même si j’ai écrit cela il y a vingt ans, on peut ressentir qu’il y a un côté comique derrière tout ça.