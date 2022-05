Guerre en Ukraine: un accord européen sur le pétrole russe reste «très improbable»

Mardi, dans un entretien accordé à Politico, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a indiqué qu’il ne fallait pas attendre un accord sur l’embargo lors de la réunion des chefs d’État et de gouvernement de lundi et mardi prochains.

Dans un courrier daté de lundi, adressé au président du Conseil européen Charles Michel, Viktor Orban estime qu’il serait « contre-productif » de discuter du sixième paquet de sanctions lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept prévu les 30 et 31 mai, « en l’absence de consensus », rapporte l’AFP mardi.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a estimé « très improbable » que l’on atteigne dans les prochains jours un accord sur l’embargo européen sur le pétrole russe, alors même que le ministre allemand de l’Économie a jugé qu’une « percée » était possible sous peu. Ursula von der Leyen, quant à elle, indique que les discussions se poursuivent sur le plan technique et qu’il ne faut attendre aucun déblocage au sommet prévu la semaine prochaine.

Mardi, dans un entretien accordé à Politico, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a clarifié qu’il ne fallait pas attendre un accord sur l’embargo lors de la réunion des chefs d’État et de gouvernement de lundi et mardi prochains. « Je pense qu’il ne s’agit pas d’un sujet approprié à résoudre au Conseil européen, car nous discutons actuellement d’éléments très techniques », a-t-elle indiqué. Les discussions concernent « les investissements dans les oléoducs, l’adaptation de raffineries, les investissements dans les énergies renouvelables ». Suivant la même ligne de défense que durant les semaines précédentes, l’Allemande assure qu’il ne s’agit pas d’un manque de volonté politique, mais bien d’un « problème technique », avant tout. Il y a bien un « élément politique qui pourrait être discuté, c’est de savoir combien les 26 autres sont prêts à concéder comme investissement à la Hongrie, mais les difficultés premières sont techniques », assure-t-elle.

Selon l’AFP, une dérogation de deux années a été proposée à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, mais elle est jugée insuffisante par le gouvernement hongrois, qui veut au moins quatre années de délai et près de 800 millions d’euros en financements européens pour adapter ses raffineries et augmenter la capacité de l’oléoduc Adria (qui vient de Croatie).

En attendant, un Coreper (réunion des représentants des États membres auprès de l’UE) est prévu mercredi, et un autre dimanche pour préparer le sommet des dirigeants des 27, avec la possibilité d’en ajouter un vendredi. Mais le dossier a pris une telle dimension politique qu’il n’est plus réellement entre les mains des ambassadeurs, note une source proche des discussions. C’est surtout la Commission qui est à la manœuvre, auprès des quatre États membres pour lesquels l’embargo poserait le plus de souci : Hongrie, Tchéquie, Slovaquie et Bulgarie.