Tour d’Italie: Jan Hirt s’impose en solitaire, Hindley grappille quatre secondes à Carapaz

Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert) a dompté la terrible 16e étape du Tour d’Italie, disputée mardi entre Salò et Aprica. Après 202 km, 5268 mètres de dénivelé positif et les passages du Goletto di Cadino (19 km à 6,2 %), du Passo del Mortirolo (12,8 km à 7,5 %) et de Santa Cristina (12,7 km à 8,1 %), le Tchèque s’est imposé en solitaire. Le Néerlandais Thymen Arensman (DSM) a échoué à 7 secondes.

Au lendemain de la dernière journée de repos, la première partie de course a principalement vu Koen Bouwman (Jumbo-Visma) consolider son maillot bleu du meilleur grimpeur. Le Néerlandais est passé successivement deuxième puis premier aux sommets du Goletto di Cadino et du Passo del Mortirolo.

C’est un groupe de six coureurs, avec les Néerlandais Wout Poels et Thymen Arensman, l’Allemand Lennard Kämna, le Britannique Hugh Carthy, l’Espagnol Alejandro Valverde et le Tchèque Jan Hirt, qui s’est isolé en tête au fil des kilomètres.

Kämna, vainqueur de la 4e étape sur les pentes de l’Etna, a tenté sa chance en solitaire peu avant l’ultime difficulté de la journée. L’Allemand a finalement explosé en plein vol, laissant Arensman et Hirt se défier dans les derniers lacets.

Plus fort, le Tchèque de 31 ans a basculé vers l’arrivée avec une marge de 17 secondes sur Arensman. Malgré quelques frayeurs dans une descente rendue piégeuse par la pluie, il a filé vers la plus belle victoire de sa carrière. C’est la 5e victoire en carrière pour Hirt, vainqueur du Tour d’Oman en début de saison et du Tour d’Autriche en 2016.

C’est aussi le 2e bouquet pour l’équipe belge Intermarché – Wanty – Gobert après celui de Biniam Girmay à Jesi lors de la 10e étape. Ce succès permet aussi à Hirt d’intégrer le top 10 du général.

Au général, la lutte est intense entre Carapaz et Hindley, désormais distancés de 3 secondes à peine. Le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) pointe à 0 : 44 et a conservé sa 3e place malgré quelques difficultés. L’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et l’Italien Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) complètent le top 5. La formation belge Intermarché – Wanty – Gobert possède deux représentants dans les dix premiers avec Domenico Pozzovivo, 6e, et Hirt, 9e.