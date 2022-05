PointCulture: vers une formule nouvelle, à 40 travailleurs

L’ancienne Médiathèque a déposé ce lundi son nouveau projet culturel, centré sur l’archivage audiovisuel et un appui aux bibliothèques publiques. Le plan social se poursuit, pour passer de 76 à 40 équivalents temps plein.

Alors que la direction de PointCulture rencontrait à nouveau les syndicats ce mardi après-midi dans le cadre de son plan social, le directeur général Tony de Vuyst nous a dit être « confiant » dans le projet de contrat-programme qui devrait encadrer d’ici l’été les activités futures de l’opérateur. Présenté oralement le vendredi 13 mai au service général de l’inspection de la culture, à des membres du cabinet ministériel de la culture et à des représentants syndicaux, le projet de restructuration et réorientation de PointCulture n’a pas suscité de véritable opposition et a d’ailleurs été déposé comme convenu ce lundi 23 mai auprès du cabinet de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo). Une décision devrait être prise fin juin par cette même ministre.