Stanley Plotkin, virologue: «Malheureusement, il n’existe pas de vaccin contre la stupidité»

A 90 ans, l’Américain Stanley Plotkin reste une référence pour les scientifiques du monde entier grâce notamment à la publication de son livre Vaccines (Elsevier), qui a connu sept rééditions à ce jour. Professeur émérite de pédiatrie et de microbiologie à l’université de Pennsylvanie et de virologie au Wistar Institute de Philadelphie, le médecin a mis au point le vaccin contre la rubéole, dans les années 60, qu’il a donc contribué à éradiquer aux Etats-Unis et en Europe. Ce mardi, l’université d’Anvers et l’Université Libre de Bruxelles lui ont remis les insignes de docteur honoris causa, à l’occasion de l’inauguration de l’Institut de vaccinologie interuniversitaire qui porte son nom.