La renaissance du «Special One», en finale de la Conference League avec la Roma

Au moment de brandir le premier de ses quatre trophées européens (4 finales, 4 victoires), avec le FC Porto à Séville en 2003, José Mourinho était sans doute loin d’imaginer que, près de 20 ans plus tard, il pourrait, éventuellement, étoffer encore sa légende à Tirana avec une Conférence League en ligne de mire. En cas de succès ce mercredi, il deviendrait le deuxième entraîneur, après Giovanni Trapattoni, à soulever les trois Coupes d’Europe en jeu, et le premier à en gagner avec quatre clubs différents (une Coupe des champions et de l’UEFA avec Porto, une autre C1 avec l’Inter, une Europa League avec Manchester United). Cette Conférence League n’a rien à voir avec la Ligue des champions ni même avec l’Europa League, et beaucoup souriront gentiment de cette comparaison. Cependant, José Mourinho voit les choses autrement et il a déjà fait passer son message au mot près auprès de ses joueurs.