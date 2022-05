La KU Leuven met fin à sa collaboration avec un professeur accusé de comportements sexistes

Une enquête a révélé qu’il s’était rendu coupable de remarques sexistes à l’encontre de collègues, d’e-mails contenant des images pornographiques et des tentatives de rapprochement non-consenties avec des étudiantes.

Le journal flamand avait révélé l’existence de 71 e-mails envoyés par le professeur qui témoignaient de ses agissements coupables. En plus de ces e-mails, un témoignae avait dénoncé l’attitude de l’enseignant, qui avait tenté de se rapprocher d’une étudiante à plusieurs reprises, lors d’une soirée dans le café de l’université. Le conseil d’administration du café avait d’ailleurs mis le professeur sur une liste noire.

La KU Levant a décidé de cesser toute collaboration avec le professeur de la Faculté des Arts qui avait été accusé de comportements sexistes. Des enquêtes menées par Het Laatste Nieuws indiquent que l’homme avait eu des comportements sexistes pendant des années. Il s’est entre autres rendu coupable de remarques sexistes à l’encontre de collègues, d’e-mails contenant des images pornographiques et des tentatives de rapprochement non-consenties avec des étudiantes.

L’université a annoncé aujourd’hui qu’elle cessait toute collaboration avec le professeur concerné. « La collaboration avec un professeur de la Faculté des Arts au sujet duquel des rapports faisaient état de comportements transgressifs a été interrompue », a déclaré la KU Leuven. « Une procédure disciplinaire a été engagée début mai en raison des faits qui ont été révélés, mais compte tenu du fait que l’accord de coopération est désormais résilié, cette procédure est abandonnée. Des accords contraignants ont été conclus avec le professeur concerné pour qu’il poursuive sa réflexion dans les mois à venir, qu’il ne s’engage pas dans des activités professionnelles (y compris en dehors de la KU Leuven) et qu’il recherche un accompagnement professionnel afin de travailler sur lui-même. La reconnaissance des victimes est cruciale pour la KU Leuven. Par respect pour la vie privée des employés et des étudiants, il est impossible pour l’université de donner plus de détails. »