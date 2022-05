«À propos», le podcast du «Soir» du 24 mai: vaccination obligatoire des soignants, de plus en plus de profs de seconde carrière…

Publié le 25/05/2022

C’était l’un des serpents de mer de la crise sanitaire, l’un des dossiers les plus explosifs aux niveaux politique et social : l’obligation pour le personnel soignant de se vacciner contre le covid. La loi sera examinée mercredi par le parlement, plus d’un an après l’ouverture des débats à son sujet. Bernard Demonty, Stéphane Vande Velde et Maxime Biermé du service politique reviennent sur le cheminement de cette loi maudite. Bernard et Stéphane sont passés par notre studio pour nous retracer l’histoire.

Les profs manquent. La profession attire moins et les enseignants la quittent rapidement. Les profs qui n’ont pas forcément d’expérience pédagogique et qui ont eu un autre métier avant sont de plus en plus nombreux. Ces enseignants de seconde carrière représentent même la majorité des nouveaux profs. Serait-ce une solution à la pénurie ? Charlotte Hutin, qui couvre l’enseignement chez nous, nous répond.

Entre janvier et juin 2024, c’est la Belgique qui assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Une présidence qui doit se préparer des mois à l’avance, notamment parce qu’il faut engager toute une série de profils. De qui aura besoin notre administration et en quoi consiste cette présidence ? On a posé toutes ces questions à Véronique Lamquin, qui couvre l’actualité des institutions européennes.

