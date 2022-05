Eden Hazard: «Je veux montrer ce que je peux faire»

De retour après son opération à la cheville, Eden Hazard espère avoir laissé les mauvais jours derrière lui. À 31 ans, il sait qu’il doit se montrer et entend participer à la finale de la C1.

À 31 ans, Eden Hazard semble bien décidé à rattraper le temps perdu. Le temps perdu, à la fois à l’infirmerie et sur le banc de touche du Real Madrid. Ses trois premières saisons passées à la Casa Blanca ont pris les contours d’un échec cuisant, lui qui était arrivé à l’été 2019 contre 115 millions d’euros. Peu aidé par des pépins physiques à répétition et une cheville droite récalcitrante, l’ancien chouchou des Blues espère (enfin) en avoir fini avec cette guigne qui le pourchassait depuis son départ de Stamford Bridge. Fin mars, une opération lui a permis de retirer la plaque d’ostéosynthèse de son péroné droit – qui avait été placée deux ans auparavant pour consolider sa cheville. Un moment déterminant pour la suite/fin de sa carrière ? L’intéressé l’espère fortement, lui qui a effectué son retour à la compétition et qui serait même à « 101 % physiquement » selon la presse espagnole.