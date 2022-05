Le grand retour des festivals d’été

Depuis deux ans, ils ont tout connu : annulation, report, version light, édition virtuelle, redémarrage en douceur avec masque, nouveau report… Cette fois cependant, cela semble être la bonne : les festivals d’été sont de retour dans tous les domaines et toutes les restrictions sont levées.

En rock, jazz, classique, rap, électro, pop, chanson mais aussi théâtre, danse, cinéma, littérature, les festivals d’été proposent des programmations alléchantes où l’absence de quelques-uns sera largement compensée par la présence de beaucoup d’autres. Mais surtout, cette année, les festivals devraient plus que jamais retrouver leur vocation première : la fête. Et quoi de mieux pour faire la fête qu’une belle journée d’été. Si certains se sont transformés au fil des ans en gigantesques machines à cash, ils restent, comme tous les autres, des moments uniques où des dizaines, des centaines, des milliers et parfois des dizaines de milliers de personnes se retrouvent en un même lieu pour partager les mêmes plaisir. Les festivals d’été sont de retour. Vive la fête !

