Roland-Garros: voici l’adversaire de David Goffin au deuxième tour

David Goffin retrouvera Frances Tiafoe au deuxième tour de Roland-Garros. L’Américain, 27e mondial et 24e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem, a validé son billet pour le deuxième tour en battant le Français Benjamin Bonzi, 52e mondial, en trois sets, 7-5, 7-5, 7-6 (5) et 2h55 de jeu, mardi sur la terre battue du Court Simonne-Mathieu.

David Goffin (ATP 48) avait auparavant écarté le Tchèque jeune Tchèque Jiri Lehecka, 20 ans et 77e mondial, en quatre sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-4) et 2 heures et 45 minutes sur le Court N.11.