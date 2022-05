«Non, on ferait mieux de réformer le système du permis»

Les expériences du permis à points, en France par exemple, démontrent que de plus en plus de conducteurs roulent sans permis. Le résultat est donc pire que si on n’avait pas mis ce système au point », alerte Lucien Beckers, le président de l’ASBL Mauto Défense. « Notre communauté forte de plus de 42.000 membres est assez effrayée de constater à quel point le monde politique est devenu anti-voiture, anti-conducteur. On prend les automobilistes comme un groupe homogène de gens irresponsables, alors que 95 % des conducteurs roulent en bon père de famille, sont responsables et respectent le code de la route. Le permis à points est donc une fausse bonne idée. Il y a d’autres solutions bien plus efficaces et plus intelligentes que la répression à tout va. »