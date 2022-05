Des analyses le plus vite possible

Si on a l’impression d’avoir été piqué et qu’un malaise s’ensuit, la première chose à faire est de se rendre à l’hôpital ou chez un médecin, expose Philippe Boxho, expert judiciaire et professeur en médecine légale à l’ULiège : « Plus vite on effectue des analyses, mieux on peut espérer obtenir de résultats. » En fonction des cas, le médecin évaluera ce qu’il y a lieu de faire, notamment par exemple en prescrivant un traitement préventif contre le sida. « Mais il ne faut pas trop paniquer, avoir été touché par une aiguille ne signifie pas être infecté », ajoute-t-il. Par ailleurs, la piqûre peut aussi avoir été réalisée avec quelque chose de pointu, sans administrer la moindre substance et juste pour provoquer la panique…