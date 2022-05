Thierry Van Cleemput: «Jo n’a pas été aimé comme il le méritait»

« Je tiens d’abord à dire que c’est un super gars qui a fait ses adieux au tennis, ce mardi », lance d’emblée Thierry Van Cleemput qui a croisé le Manceau à de nombreuses reprises. « Et même si Roland-Garros lui a rendu un vibrant hommage, je trouve qu’il n’a pas été aimé comme il le méritait durant toute sa carrière. C’est terrible, en fait, pour tous ces joueurs qui se situent juste derrière les tout meilleurs d’être appréciés à leur juste valeur, et certainement chez lui en France. Il n’y a pas de place pour les deuxièmes ! Le public local attend toujours un peu plus, il veut toujours pousser la musique jusqu’à la victoire, c’est parfois injuste, mais c’est comme ça. On supporte la victoire, pas le sport…