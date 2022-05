Roland-Garros: revoici le Goffin intense et souriant

Goffin : enfin !

Ce mardi, après 2h45 d’un combat sans relâche, face au jeune Tchèque Jiri Lehecka (77e), le nº1 belge a mis fin à presque deux ans de galères en Grand Chelem, et surtout, à six échecs d’affilée !

6-4, 4-6, 6-4, 6-4 : le score en dit assez sur l’intensité de ce premier tour, alors que le Liégeois a pourtant mené 4-0 dans les premier et troisième sets ! Mais du haut de ses 20 ans, Lehecka n’a jamais rien lâché, chapeau à lui, obligeant le Liégeois à puiser dans ses ressources physiques et mentales. « Oui, c’était un match piège face à un joueur puissant des deux côtés, qui frappe encore plus fort quand il est mené 0-4… J’ai su rester sérieux et appliqué, calme du début à la fin. »