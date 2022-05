Les festivals littéraire et philosophique

Namur : L’Intime Festival...

... fête ses dix ans avec Edouard Baer et toutes les formes de littératures

Théâtre royal de Namur, les 19, 20 et 21 août ; https ://intime-festival.be

En août 2013, Benoît Poelvoorde lançait son festival littéraire à Namur. Un pari remporté rapidement, grâce à la soif de littératures du public et à l’ambiance particulière de l’événement, à la fois profond et souriant. Depuis, Chloé Colpé dirige, toujours avec Benoît Poelvoorde et Sylvie Baillul, l’événement d’édition en édition, eux ils disent « chapitre ». Et on en est au chapitre 10. Un chapitre 10 spécial ? Il y aura les grandes lectures habituelles, de la musique, du théâtre d’objets, une expo, des illustrations et plein de littératures. Mais aussi deux spectacles inédits.