Les éditeurs et la RTBF à couteaux tirés

Cela fait douze ans que le problème existe et persiste. Ce mardi, devant la commission média du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, les vives tensions entre les éditeurs de presse et la RTBF sont encore une fois apparues au grand jour. Auditionnés dans le cadre de la préparation du futur contrat de gestion de la RTBF, Bernard Marchant, CEO de Rossel (Le Soir, Sudinfo…) et François le Hodey, CEO d’IPM (La Libre, La DH, L’Avenir…) ont dénoncé l’absence d’équilibre entre public et privé sur le marché des médias. En cause : les revenus publicitaires que capte la RTBF en plus de sa dotation et qui rendent, selon Bernard Marchant, « toutes collaborations entre la presse et le service public si difficiles » mais aussi l’offre de contenus écrits que la RTBF a développée sur son site. Les éditeurs considèrent que la mise à disposition gratuite d’articles par la RTBF handicape leur transition numérique.