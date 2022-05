Union européenne: impatience autour du blocage de l’aide aux Palestiniens par le commissaire hongrois

Toute cette histoire est ridicule. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps. » L’agacement de ce diplomate européen résume bien le niveau d’énervement des Etats membres dans un dossier bloqué depuis plus de six mois maintenant. Les fonds structurels pour l’Autorité palestinienne n’ont toujours pas été versés, en raison d’une décision que personne ne comprend bien de la part du commissaire hongrois Olivér Varhelyi, en charge de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage. Et ce blocage ne concerne que les fonds de 2021. Les discussions n’ont même pas encore démarré pour l’enveloppe de 2022.