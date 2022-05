Un projet terroriste contre l’ancien président George W. Bush a été déjoué

Shihab Ahmed Shihab, un demandeur d'asile irakien, a décrit les plans à un informateur du FBI qui a fait une planque avec le suspect à Dallas, près du domicile et des bureaux de Bush.

« Les terroristes voulaient tuer l'ancien président Bush parce qu'ils estimaient qu'il était responsable de la mort de nombreux Irakiens et de la désintégration de tout le pays », a déclaré l'agent spécial du FBI John Ypsilantis, membre de la Joint Terrorism Task Force de Cincinnati. Le mandat, d'abord rapporté par Forbes mardi, a été rescellé. Un porte-parole du bureau du procureur de Cincinnati s'est refusé à tout commentaire.

Quatre ressortissants irakiens, dont deux anciens agents de renseignement, auraient été introduits clandestinement aux États-Unis depuis la Turquie, l'Égypte et le Danemark dans le cadre de ce complot. En passant par le Mexique, ils franchissaient ensuite la frontière du Texas, a précisé M. Ypsilantis.

« Shihab, un résident de Columbus, a demandé à l'informateur des détails sur les opérations de sécurité au ranch de Bush à Dallas et à Crawford, au Texas », a déclaré l'agent du FBI. En février, l'informateur a récupéré Shihab à l'aéroport de Dallas et l'a aidé à utiliser son téléphone pour enregistrer une vidéo de la maison clôturée de Bush, ainsi que de la bibliothèque et des bureaux du George W. Bush Institute, selon l'enquête.