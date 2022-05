Poissons: les signaux d’alarme sont climatiques

Il y a deux manières d’envisager la situation des populations de poissons dans les eaux européennes. L’optimiste : globalement, l’état des pêcheries s’améliore. Les populations de poissons sont plus abondantes, la pression de la pêche diminue. Mais il y a une façon moins optimiste de voir les choses : l’amélioration constatée varie fortement d’une région à l’autre. Si dans certains endroits les mesures de réduction de la pêche ont produit un effet positif, ailleurs elles n’ont pas encore laissé leur marque. Et surtout : c’est désormais le changement climatique qui exerce la pression la plus forte sur les populations de poissons.