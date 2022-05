Tsonga: la Marseillaise puis les adieux à Roland-Garros

Un dernier superbe baroud d’honneur avant de jeter l’éponge sur blessure : pour ses adieux au tennis, Jo-Wilfried Tsonga (37 ans et désormais 297e mondial) a été fidèle à sa légende, et surtout à une carrière faite de coups d’éclats et de blessures à répétition. C’est au moment où tout le public du Philippe Chatrier entonnait une vibrante Marseillaise pour saluer une dernière explosion de résilience de son champion (Casper Ruud était poussé vers un 5e set avec un score de 7-6, 6-7, 2-6, 6-5 !) que le Manceau se blessait à l’épaule droite pour terminer en larmes et rempli d’émotion (0-7 dans le tie-break).

Longtemps considéré comme l’héritier de Yannick Noah, le Manceau ne pouvait quitter la grande scène du tennis autrement.