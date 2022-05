Guerre en Ukraine: «Poutine utilise la nourriture comme arme»

Mardi, au Forum économique mondial de Davos (Suisse), la présidente de la Commission européenne a lancé la charge : la Russie de Vladimir Poutine « utilise la faim et le blé pour asseoir son pouvoir ».

L’Europe, largement autosuffisante, ne craint pas la famine. Mais l’Europe redoute beaucoup « l’arme de la faim », que Moscou a décidé d’actionner. Contre l’Ukraine. Contre le reste du monde, en rendant les sanctions occidentales responsables de la crise qui sévit sur les marchés agricoles globaux, et non pas la guerre. Et en réservant le blé aux soutiens du Kremlin.