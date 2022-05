L’entraîneur de l’équipe féminine du PSG suspendu en raison d’un comportement «inapproprié»

L’entraîneur du Paris SG féminin Didier Ollé-Nicolle a été « mis en disponibilité » temporairement le temps d’enquêter sur des « faits et propos inappropriés » qui lui sont reprochés, a annoncé le club mardi.

Cette mise à l’écart, « conservatoire et temporaire » et prise « d’un commun accord », « ne préjuge en rien des résultats de l’enquête interne qui sera menée, ni des décisions que le club pourrait être amené à prendre », ajoute le PSG, sans donner plus de détails sur la nature des faits reprochés au technicien, arrivé cette saison au club et sous contrat jusqu’en juin 2023.