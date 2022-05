«Cette victoire va lui faire du bien»: le coach de David Goffin se montre optimiste à Roland-Garros

Germain Gigounon, le coach de David Goffin (ATP 48), était lui aussi satisfait de la victoire 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 de son protégé au premier tour, mardi à Roland-Garros, contre le jeune Tchèque Jiri Lehecka (ATP 77). Le Binchois avait surtout apprécié la manière dont le N.1 belge s’était comporté sur le Court N.11.

« C’est super ! C’est une victoire qui va lui faire du bien, vu que cela faisait un petit temps qu’il n’avait plus gagné de match dans un tournoi du Grand Chelem », a-t-il confié à Belga à la sortie du court. « Le plus important, c’était de mettre l’attitude et d’aller à la bagarre. Il a commencé le match sur les chapeaux de roues et même quand il a perdu le deuxième set, il n’a pas paniqué. Il est resté au combat. On savait qu’il y aurait des hauts et des bas, d’autant qu’un premier tour ici à Paris pour un Belge est toujours spécial. David a su faire ce qu’il fallait quand il le fallait, c’est-à-dire en mettre un peu plus pour parvenir à manœuvrer Lehecka, un jeune joueur qui a de très belles frappes et qui risquait de le faire beaucoup courir. Et conclure comme il l’a fait au quatrième set, dans une belle ambiance avec autant de supporters belges, c’est chouette pour lui ! »