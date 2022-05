Les golfeuses du Tour européen réunies au Naxhelet de vendredi à dimanche Le Ladies European Tour de golf (LET) s’arrête au Naxhelet de vendredi à dimanche pour la première édition du « Mithra Ladies Open » : une manche du Tour européen, mais aussi un événement festif et familial ouvert à tous. Gratuitement !

Deux semaines après sa victoire à Bangkok, l’Anversoise Manon De Roey se produira devant son public à l’occasion du « Mithra Ladies Open ». @News

Par Thierry Wilmotte Publié le 24/05/2022 à 23:00 Temps de lecture: 3 min

Plus d’un quart de siècle après le dernier Open de Belgique féminin, le golf du Naxhelet (Wanze) accueillera de vendredi à dimanche une manche du Ladies European Tour (LET) dotée de 200.000 euros. L’occasion de voir à l’œuvre 126 joueuses du top parmi lesquelles l’iconique britannique Laura Davies (85 succès) et sa compatriote Trish Johnson (19) ainsi que les joueuses du top européen, à l’occasion d’une dizaine d’entre elles, engagées sur le Tour américain. Manon De Roey en tête d’une jolie colonie belge Parmi toutes ces joueuses, on remarquera la présence de Manon De Roey, nº1 belge qui vient de remporter son premier tournoi du LET à Bangkok dans l’Aramco Team Series, et de se classer 7e le week-end dernier lors du Jabra Ladies Open d’Evian, ainsi que Laura Gonzalez Escallon, qui fréquente le Tour américain depuis de nombreuses années. On suivra également Charlotte De Corte, Lien Willems et Ellen Smets, tandis que quatre joueuses qui n’ont pas encore franchi le pas du professionnalisme ont également bénéficié de wild-card : la prometteuse Savannah De Bock, ainsi que Sophie Bert, Elise Bishop et Louise Cuyvers.

« Une compétition très ouverte » « Je suis ravie qu’il y ait un tournoi du Ladies European Tour (LET) en Belgique, et j’ai hâte qu’il débute car je joue bien pour le moment, et prester devant son public est une occasion trop rare que pour en profiter pleinement », a confié l’Anversoise qui va découvrir comme les 125 autres joueuses le parcours du Naxhelet, un golf familial créé il y a 8 ans à l’initiative de la famille Jolly, et qui occupe environ 9.000 membres. « Le parcours est très ouvert, à tel point que je le considérerais presque comme un links tant il est balayé par les vents. Ce sera un challenge mais j’aime ce challenge. Et comme toutes les joueuses vont le découvrir, la compétition sera très ouverte. » 27 ans après le dernier Belgian Open ! Le dernier Open de Belgique féminin remonte à 1995 à Cleydael. Une absence qui sera corrigée ces trois prochaines années au moins, durée du contrat qui lie le « Mithra Ladies Open » au Ladies European Tour (LET), avec un prize-money qui va évoluer chaque année : 200.000 euros cette année, 225.000 l’an prochain, et 250.000 en 2024.