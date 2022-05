Roland-Garros: plusieurs Belges seront sur les courts ce mercredi

Elise Mertens (WTA 32/N.31) aurait dû jouer mercredi contre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 69), mais celle-ci a déclaré forfait mardi soir. Mertens avance au 3e tour sans jouer.

En double messieurs, Sander Gillé (ATP 46 en double) et Joran Vliegen (ATP 50 en double) défieront Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 en double) et Nicolas Mahut (ATP 8 en double), têtes de série N.3, en quatrième et dernière rotation sur le court N.9. Les Français comptent deux sacres à la Porte d’Auteuil, acquis en 2018 et 2021.

Dernier match au programme de la journée aussi, mais sur le court N.10, pour Maryna Zanesvka (WTA 509 en double) et Kimberley Zimmermann (WTA 76 en double), opposées à la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 82 en double) et à la Slovaque Tereza Mihalikova (WTA 71 en double).

La journée impliquera également les trois favoris du tableau du simple messieurs : le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du titre, affrontera le Slovaque Alex Molcan (ATP 38), nouveau protégé de son entraîneur historique Marian Vajda, en troisième match sur le Suzanne-Lenglen.

Dans la foulée du match de Van Uytvanck sur le Simonne-Mathieu, le prodige espagnol Carlos Alcaraz (ATP 6/N.6) défiera son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 44).