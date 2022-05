Comment le covid a fragilisé Bruxelles

La crise sanitaire impacte davantage le tissu socio-économique à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie, montre une étude de la FGTB Bruxelles.

Les chiffres corroborent notre sentiment et celui d’autres acteurs de la vie sociale à Bruxelles. C’est-à-dire une dualisation forte, une paupérisation en croissance, une précarisation de la vie sociale et une difficulté croissante de la population à joindre les deux bouts », explique Samuel Droolans, le coordinateur du bureau d’études de la FGTB Bruxelles. Intitulé Bruxelles face à la crise sanitaire, le baromètre socio-économique de l’interrégionale bruxelloise met fin au suspens. Le document de 80 pages, dont Le Soir a pris connaissance, dévoile la fragilisation du tissu socio-économique de la capitale par le covid. Davantage qu’au nord et au sud du pays.