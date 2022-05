Davos, girouette du monde

La liberté est plus importante que le libre-échange. Protéger nos valeurs est plus important que de faire des profits. » Et non, nous ne sommes pas à un meeting de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, et non ce n’est pas Jean-Luc Mélenchon qui harangue les foules. Nous sommes à Davos, au Forum économique mondial et c’est le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg qui s’exprime en ces termes ce mardi devant un parterre composé de ce que le capitalisme mondial compte de plus profitable et de plus globalisé.