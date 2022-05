«La piqûre est une panique morale qui revient régulièrement, comme dans la Belle au bois dormant»

Aurore Van de Winkel est docteure en information et communication, spécialisée dans l’étude et le décryptage des légendes urbaines, rumeurs et autres fake news. Elle a publié deux ouvrages sur le sujet, y évoquant notamment les légendes urbaines relatives aux piqûres. Elle réagit au phénomène des « piqûres sauvages » en Europe. « Ces faits m’ont directement fait penser à mon livre sur les légendes urbaines de Belgique car le phénomène de piqûres de femme est récurrent à travers l’histoire », explique-t-elle.