«Un pays pour demain»: une consultation indispensable

Par Jean-Benoit Pilet, professeur de science politique à l’ULB; Patricia Popelier, professeure titulaire à la faculté de droit et porte-parole du Groupe de recherches Overheid & Recht (Université d’Anvers); Dave Sinardet, politologue, professeur à l’université Saint-Louis – Bruxelles et à la VUB

Plus de 40.000 idées ont déjà été déposées par des citoyens dans le cadre de la consultation citoyenne «Un pays pour demain» sur l’avenir de l’État belge et de notre démocratie. Nous espérons que cela continuera à s’étendre. Plus grande sera la participation, plus riche sera le processus.

Plusieurs objections

En tant qu’experts scientifiques ayant encadré le questionnaire et les éléments d’information mis à disposition sur la plateforme, nous souhaitons revenir sur certains points de débat ayant émergé.