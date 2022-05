Guerre en Ukraine: l’offensive russe s’intensifie dans le Donbass

Moscou a décidé d’intensifier son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est).

C’est notamment pour défendre le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, d’un prétendu « génocide », que le président russe Vladimir Poutine a déclenché le 24 février l’invasion de l’Ukraine.

« Nous continuerons l’opération militaire spéciale jusqu’à la réalisation de tous les objectifs », a insisté mardi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également souligné que Moscou s’apprête à mener une longue offensive en Ukraine.

Le gouverneur régional du Donbass a fait état de « bombardements de plus en plus intenses » et affirmé que « l’armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk », ville stratégique au nord-ouest de Lougansk.

« Nous sommes un avant-poste qui retient l’assaut et qui le fera. Malgré la supériorité de l’armée ennemie, nous gagnerons, car nous nous battons pour notre terre », a lancé Serguiï Gaïdaï, comparant la situation dans la région de Lougansk à celle de province de Marioupol.

« Accélérer les livraisons d’armes »

Cette grande cité portuaire du sud-est a été pratiquement rasée après plusieurs semaines de siège et de bombardements.

Les Russes encerclent Severodonetsk et Lyssytchansk, deux localités séparées par une rivière et qui constituent la dernière poche de résistance ukrainienne. Des combats sont également en cours pour le contrôle de la ville de Lyman, un important nœud ferroviaire dont la prise constituerait un progrès important dans ces tentatives d’encerclement, a affirmé le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline.

« Des unités russes et de la milice populaire (l’armée séparatiste prorusse) sont entrées dans la ville », a-t-il affirmé lors d’une émission pro-Kremlin diffusée sur Youtube, ces informations étant impossibles à vérifier dans l’immédiat.

Le ministère ukrainien de la Défense a aussi évoqué d’intenses combats dans les environs des localités de Popasna et de Bakhmout, dont la chute donnerait aux Russes le contrôle d’un carrefour important pour l’effort de guerre ukrainien.

Dans ce contexte, Kiev a appelé instamment les Occidentaux à lui livrer davantage d’armements. « L’offensive russe dans le Donbass est une bataille impitoyable, la plus vaste sur le sol européen depuis la Seconde guerre mondiale. J’exhorte nos partenaires à accélérer les livraisons d’armes et de munitions », a ainsi lancé mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba. Le président Zelensky lui-même a réclamé des « armes lourdes : grenades propulsées par des fusées, chars, armes antinavires et autres armes ».

La situation sur le front méridional demeure stable, bien que les Ukrainiens y revendiquent des gains territoriaux.