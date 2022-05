Le non marchand descendra dans les rues le 2 juin à Bruxelles

Le personnel du non marchand manifestera à Bruxelles le jeudi 2 juin pour réclamer un « réinvestissement massif » dans les secteurs des soins, du social et de la culture, annonce mercredi le syndicat CNE. Il réclame davantage de moyens humains pour améliorer les soins et les services, ainsi que des initiatives afin de rendre ces professions « attractives et tenables ».

Plusieurs centaines de membres du secteur, principalement des aides familiales, des gardes malades et des aides ménagères sociales, avaient manifesté à Bruxelles le 5 mai dernier pour demander une augmentation des frais de mission.