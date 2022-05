«Les passagers de la nuit»: douce mélancolie

De Mikhaël Hers, avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Noée Abita, Ophelia Kolb, 111 mn

Paris. Dans les années 1980. Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) traverse une période de crise. Elle vient tout juste d’être quittée par son mari. Ses enfants grandissent, quittent le nid et pour elle, qui n’a jamais travaillé ou presque, l’avenir est flou. Terne. Décourageant. Jusqu’à ce qu’elle trouve sa voie (et sa voix) en intégrant l’équipe d’une émission de radio nocturne. Un nouveau départ pour elle, mais aussi pour sa famille et pour Talulah, la jeune fille un peu paumée qu’elle a décidé d’aider.