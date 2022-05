Mikhaël Hers à propos de «Les passagers de la nuit»: «Je me sens façonné et construit par les années 1980»

Il y a dans les films de Mikhaël Hers une sorte de mélancolie et un amour des personnages imparfaits. Après Memory Lane, Ce sentiment de l’été et Amanda, le réalisateur français se plonge au cœur des années 1980 dans Les passagers de la nuit. Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents. C’est ainsi qu’elle trouvera un petit boulot dans une émission de radio de nuit, où elle fera la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle décidera de prendre sous son aile…

Qu’est-ce qui vous attirait tant dans les années 1980 ?