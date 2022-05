Le voyage sensoriel de «Clara Sola»

De Nathalie Álvarez Mesén, avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza, 106 mn.

Dans un village reculé du Costa-Rica, Clara, 40 ans, renfermée sur elle-même et souffrant de problèmes physiques, essaie de se libérer de l’emprise des siens (sa mère la considère comme une émanation de la Sainte Vierge), des conventions religieuses et sociales qui dominent sa vie depuis toujours. Un voyage qui la mènera à un éveil sexuel et spirituel grâce à la nature, seul élément lui offrant un peu de répit.

On vit Clara Sola comme une immersion sensorielle, une plongée dans la nature mise en exergue par les compositions du Belge Ruben De Gheselle. Un voyage presque mystique. Captivant.