Neymar sur le départ au PSG? Le club parisien ne compte pas retenir sa star brésilienne en cas d’offre

Le Paris Saint-Germain a réalisé un grand coup sur le marché des transferts en parvenant à conserver Kylian Mbappé dans ses rangs. Mais si l’attaquant français a signé pour rester jusqu’en 2025 dans le club parisien, un autre élément offensif pourrait plier bagage cet été.

Selon l’Équipe, Neymar pourrait bien quitter le PSG si une offre intéressante est formulée. Arrivée en 2017 à Paris en tant que joueur le plus cher du monde (222 millions d’euros), le Brésilien n’est aujourd’hui plus la figure de proue du champion de France. Le quotidien français indique par ailleurs que Mbappé s’est montré « plus distant » dernièrement avec Neymar et qu’il ne « trouverait rien à redire » en cas de départ de son son coéquipier.