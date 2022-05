Le prix Jeunes Artistes 2021 transfigure la New Space à Liège

Un espace ouvert où les œuvres dialoguent entre elles et avec les lieux : à la New Space, l’exposition présentant les cinq artistes sélectionnés dans le cadre du prix Jeunes Artistes du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une remarquable réussite.

Organisé depuis près de 30 ans, ce prix couronne chaque année le travail de jeunes plasticiens, cette édition étant consacrée à la sculpture et aux installations. Pas moins de 89 dossiers de candidature étaient soumis au jury présidé par le député Mathieu Daele et rassemblant des membres de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, des députés du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des jurés issus du monde des arts plastiques.