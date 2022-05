Asile et migration: Fedasil déjà condamnée 740 fois en 2022 pour défaut de place

À lire aussi Asile: un sentiment d’injustice s’installe chez les non ukrainiens

« Depuis quelques semaines, de nombreux hommes seuls qui demandent l’asile se retrouvent sur une liste d’attente. Ils doivent attendre qu’une place se libère et qu’ils soient appelés », a-t-on expliqué chez Fedasil, selon les propos rapportés par le quotidien. Or, vu la saturation du réseau, cela peut prendre du temps.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile, Sammy Mahdi, n’a pas l’intention de laisser tomber la liste d’attente. Il estime que le réseau d’accueil doit conserver des places pour les personnes les plus vulnérables, celles qui demandent l’asile pour la première fois et les familles avec enfants. La plus grande partie des gens qui sont contraints d’attendre sont des demandeurs d’asile qui voyagent d’un pays à l’autre et qui ont même souvent introduit plusieurs fois une demande d’asile en Belgique ou dans un autre pays européen.