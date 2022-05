Bernd Storck est le nouvel entraîneur d’Eupen

Après avoir débuté sa carrière comme assistant à Stuttgart, Hertha Berlin et Wolfsburg, l’Allemand a fait ses débuts comme entraîneur principal au Kazakhstan au FC Almaty en plus de l’équipe nationale kazakhe entre 2008 et 2010. Il a également entraîné l’équipe nationale de Hongrie entre 2015 et 2017.

« Je me réjouis de mon nouveau défi, celui de construire quelque chose avec la KAS Eupen et d’assurer avec le club le maintien en D1 », a réagi Storck, cité par le communiqué.

« Nous sommes très heureux d’avoir réussi à engager Bernd Storck comme nouvel entraîneur en chef de la KAS Eupen », a ajouté Christoph Henkel, le directeur général des Pandas. « Grâce à ses compétences et à son expérience, y compris en Pro League belge, il correspond exactement au profil que nous recherchions. Bernd Storck est l’entraîneur de notre choix, avec lequel nous voulons relever les défis sportifs de la nouvelle saison et offrir à nos supporters un football engagé. Nous nous réjouissons de la collaboration avec notre nouveau coach. »