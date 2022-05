Salle de vente: à Liège, de l’art et de la générosité

Antiquités, tableaux et objets d’art seront dispersés à l’Hôtel de ventes Elysée ce lundi 30 mai. Deux autres ventes dans la foulée et, dans les cœurs, le souvenir d’un gros événement caritatif, en avril dernier, au profit des victimes des inondations.

Ça bourdonne, ça bosse et ça turbine à Grivegnée, en province de Liège, où la maison Elysée a ses quartiers : trois jours d’enchères la semaine prochaine, démarrant par des objets d’art et s’achevant par de la brocante.

Lundi, on trouvera au catalogue beaucoup d’antiquités et de tableaux d’artistes liégeois, des pièces charmantes comme cette paire de candélabres à deux bras, en laiton, avec un petit couple galant en biscuit polychrome (Andenne, XIXe siècle, estimation 80-120 €), mais aussi quelques curiosités comme cette gypsographie de Rizsard Otreba (numérotée à 30 exemplaires, signée et datée 77, estimée 100-150 €). Gypsographie ? Une technique inventée par Pierre Roche, de son vrai nom Fernand Massignon, consistant à couler un moule en plâtre sur un léger bas-relief. On applique ensuite à la main le papier après avoir porté directement sur le moule l’encre et la couleur. Fragile, le tirage est toujours limité.